Investition ins Waldbad: Richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt

Plus Das Waldbad ist dringend sanierungsbedürftig. Zum Glück sind die Becken intakt. So kann das Augenmerk auf andere Bereiche gelenkt werden.

Ein Schwimmbad zu bauen, ist die eine Sache, eines zu betreiben, eine andere. Instandsetzungen, Sanierungen, Personal- und Materialkosten können durch Kiosk-Pacht und Eintrittsgelder bei Weitem nicht ausgeglichen werden. Der Betrieb ist stets ein Minusgeschäft.

Und dennoch hat sich der Günzburger Stadtrat einhellig dafür ausgesprochen, jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen, um das in die Jahre gekommene Waldbad zeitgemäß zu gestalten. Das beginnt bei der Technik und hört beim ökologischen Bauen und vielen pfiffigen Ideen auf – wie den Waldbad-Kiosk von der Freibadsaison zu entkoppeln. Der Pächter kann künftig sein Lokal, wenn er möchte, 365 Tage im Jahr betreiben.