Baugenossenschaft Günzburg hat mehr als 500 Wohnungen energetisch saniert

Vor mehr als 100 Jahren wurde die Baugenossenschaft Günzburg gegründet. Das Ziel, lebenswerten, dauerhaften und sicheren Wohnraum zu schaffen, ist heute aktueller denn je.

Konsequente Instandhaltung, nachhaltige Modernisierungstätigkeit und Ergänzung durch bedarfsgerechte Neubauten ermöglichen ein attraktives Wohnungsangebot. Immerhin führte die Bautätigkeit der Baugenossenschaft Günzburg bislang zu einem Bestand von über 500 Mietwohnungen in energetisch saniertem Zustand und solider Ausstattung. Allerdings kann die enorme Wohnungsnachfrage damit allein nicht befriedigt werden.

Bei der Mitgliederversammlung dankte Günzburgs 3. Bürgermeister Anton Gollmitzer für das beachtliche Engagement auf dem Wohnungsmarkt. Von den rund 550 geladenen Mitgliedern begrüßte Hans Hirner als Aufsichtsratsvorsitzender die Anwesenden, bestehend aus Mietern und Handwerkern, und erläuterte die Ergebnisse aus Bilanz und Prüfungsbericht. Die Bilanzsumme beträgt rund 13,6 Millionen Euro, die Eigenkapitalausstattung liegt bei 69 Prozent.

Michael Antar ist Nachfolger von Schultz-Ninow

Erreicht werden können die gesteckten Ziele laut Hirner auch, weil die Vermögenslage und Finanzverhältnisse der Genossenschaft geordnet sind sowie die Zahlungsfähigkeit der Genossenschaft jederzeit gegeben war. Somit sei es gelungen, die Gesamtverschuldung auf 3,1 Millionen Euro zu tilgen. Weitere betriebliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen liegen laut Hirner jeweils im positiven Bereich und über dem Branchendurchschnitt. Für den verstorbenen Karsten Schultz-Ninow rückte Rechtsanwalt Michael Antar in das ehrenamtlich arbeitende Vorstandsgremium nach. Antar berichtete über die nachhaltigen Modernisierungstätigkeiten, die auch künftig Mietwohnungen zu erschwinglichen Mietpreisen ermöglichen.

Auch in Stellplätze wurde investiert

Im Geschäftsjahr 2021 lagen die durchschnittlich erzielten Nettomieten bei 5,32 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt brachte die Genossenschaft im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Euro für den Bauunterhalt auf. Neben den Ausgaben für den aktuellen Neubau in der Blumenstraße 30, allgemeine Instandhaltung und Wohnungsrenovierungen kamen die Investitionen auch den größeren Einzelmaßnahmen wie beispielsweise Erneuerungen von Fenstern und Fassadenanstrichen sowie Errichtung von zusätzlichen Stellplätzen zugute. Bei der Versammlung haben die Mitglieder genehmigt, den Bilanzgewinn von 108.000 Euro in die Rücklagen einzustellen, und den Vorstand und den Aufsichtsrat einstimmig entlastet. Die Rücklagen machten es möglich, auch künftig in ähnlicher Weise investieren zu können. Insgesamt, sagte Michael Antar, könne deshalb "auch weiterhin von einer positiven Entwicklung" der Baugenossenschaft ausgegangen werden.

Auch treue Mitglieder wurden geehrt: für 30 Jahre Mitgliedschaft Marianne Mayer (in Vertretung für Hans Mayer Dachdecker), für 40 Jahre Eva Labitzke und Katharina Neugebauer, für 60 Jahre Mitgliedschaft Sylvia Brand (in Vertretung für Josef Schmid). (AZ)