06:03 Uhr

Der Herbst ist da: Diese Erntebilanz ziehen Landwirte im Kreis Günzburg

Plus 37 Grad und kaum Regen: Die Bäuerinnen und Bauern aus der Region haben in diesem Jahr ein Auf und Ab erlebt. Zum Herbstanfang ziehen sie ein unterschiedliches Resümee.

Von Sophia Huber

Buntes Laub, nasskalte Tage und frostiges Wetter am Morgen. Manch einer, der die Hitze in diesem Sommer kaum ausgehalten hatte, freut sich darüber: Am 23. September, genauer gesagt um 3.03 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, beginnt der Herbst. Tag und Nacht sind dann, so erklärt es der Deutsche Wetterdienst, astronomisch gesehen überall auf der Welt gleich lang.

