Landkreis Günzburg

vor 25 Min.

"Die Sedanstraße können wir nicht ersetzen": Zu Besuch in der Postfiliale

Plus Seit 2011 gibt es die Post in der Reindlstraße. Hier wird einiges aufgefangen. Wie das Team die Situation meistert – und wo die Filiale am Bahnhof hinkommen soll.

Von Sophia Huber

Ein Mann klemmt sich sein großes Paket unter den Arm, ein anderer Kunde macht ihm die Türe auf: Es ist kurz nach neun Uhr am Dienstagmorgen und vor der Postfiliale in der Reindlstraße in Günzburg steht eine Schlange von vier Personen. Drinnen sitzt Andrea Franz. Kurze Zeit später sagt sie: "Eigentlich ist der Dienstagmorgen eher ruhig." Seit 2011, also seit Gründung der Postfiliale in der Reindlstraße 5, arbeitet sie hier hinter dem Schalter: Verkauft Briefmarken, berät Kundinnen und Kunden, die ein Paket verschicken wollen, nimmt Päckchen an und gibt andere wieder aus.

Einen Schalter gibt es in der Filiale im Gewerbegebiet, die Birgit Gräber-Brenner seit 2011 betreibt. Im Gebäude weiter vorn, räumlich voneinander abgetrennt, befindet sich ihre Apotheke und die ihres Mannes. Schon ihr Vater habe damals bei der Post gearbeitet, sie selbst war eine Zeit lang Briefträgerin, erzählt sie. Seit Februar 2022 betreibt Gräber-Brenner zudem die Postfiliale in der Von-Richthofen-Straße in Leipheim, nachdem dort nach 18 Jahren der Lotto-Laden inklusive Post geschlossen hatte. Dass sie am Standort in Günzburg immer wieder eine lückenhafte Versorgung in der Region ausgleichen, rechne sie ihrem Team hoch an. Vier Frauen sind in der Filiale im Gewerbegebiet angestellt, aus fünf Mitarbeiterinnen besteht das Team in Leipheim. Immer wieder helfe man einander auch aus. Gerade jetzt, als bekannt wurde, dass in der Postbank-Filiale in der Günzburger Sedanstraße die Post- und DHL-Dienstleistungen eingestellt werden, vermutet das Team in der Reindlstraße erneut einen großen Andrang.

