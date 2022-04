Die Günzburger Skateranlage bekommt einen "Pizzasammler"

Die originelle Idee für einen Pizzaboxsammler an der Günzbuirger Skateranlage hat ein Mitarbeiter der Stadt. Weitere Standorte sollen folgen.

Es ist mitten in den Osterferien, es wird wärmer, und auch Günzburgs Parks und Außenflächen füllen sich langsam mit Leben. Wieder öfter draußen zu sein und Outdoor-Aktivitäten wie die Skater-Anlage auf der Bleiche zu nutzen, bedeutet auch, dass an diesen Stellen mehr Müll entsteht. Dem möchte die Stadt Günzburg mit einem eigens angefertigten "Pizzaboxsammler" entgegenwirken.

Im Gegensatz zu normalen Mülleimern sind die Pizzaboxsammler extra dafür konzipiert, eine große Menge an Pizzaboxen sowie Getränkebecher und Flaschen aufzunehmen. Da "normale" Müllbehältnisse bereits von wenigen Kartonagen ausgefüllt werden, musste eine Lösung her. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte aus diesem Grund die Idee für den Pizzaboxsammler und ließ vom städtischen Bauhof einen Prototyp anfertigen. "So kann eine große Anzahl Pizzaschachteln verstaut werden, und gleichzeitig bleibt in den Mülleimern Platz für den gewöhnlich anfallenden Restmüll", sagt Hochbau-Mitarbeiter und Gebäudemanager Stefan Neher, der Initiator dieser originellen Idee.

Größere Mülleimer im Günzburger Skaterpark

Neben dem Austausch der 40-Liter-Mülleimer zu 60-Liter-Mülleimern bekommt der Günzburger Skaterpark nun als erster Standort einen solchen Pizzaboxsammler. Wird dieser gut angenommen, sind bereits weitere Standorte geplant. Oberbürgermeister (OB) Gerhard Jauernig ist von der Idee und Gestaltung des Behältnisses beeindruckt. "So macht Pizzaessen im Freien doch gleich noch mehr Spaß", sagt Günzburgs OB erfreut. (AZ)