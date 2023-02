Fasching: Nach der Rosenmontagsfeierei ist vor der Anzeige

Exhibitionismus, Beleidigung, Böllerei und Diebstahl: Die Polizei im Landkreis Günzburg verzeichnet nach dem Faschingstreiben am Rosenmontag einige Vorfälle.

Wo Fasching gefeiert wird, fließt meist auch Alkohol. Nach dem Faschingswochenende und dem Rosenmontag berichtet die Polizei von einigen Vorfällen, die teils zu Strafverfahren führen werden. Ein Vorfall von Exhibitionismus etwa ereignete sich beim Faschingstreiben am Knöringer Kirchplatz am Samstagabend. Ein 46-Jähriger entblößte sich laut Polizeibericht gegen 21 Uhr vor einer 17-Jährigen und manipulierte an seinem Glied. Der stark alkoholisierte Beschuldigte wurde von Beamten der Polizeiinspektion Burgau in Gewahrsam genommen. Hierbei soll er die beiden Beamten durch obszöne Gesten beleidigt haben. Der 46-Jährige hat Strafverfahren zu erwarten wegen Exhibitionismus und Beleidigung.

Außerdem kam es zu Anzeigen nach dem Burgauer Faschingsumzug. Um 17.15 Uhr wurde eine 27-Jährige in der Kapuzinerstraße von einem bisher unbekannten Täter mit einem Böller beworfen. Der Knallkörper explodierte, so die Polizei, direkt neben der Geschädigten. Sie wurde nicht verletzt. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen circa 17 bis 18 Jahre alten männlichen Täter gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. Zudem trafen die Beamten gegen 17.30 Uhr in der Kapuzinerstraße einen 23-Jähriger an, der einen Schlagstock mit sich führte. Er hat ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz zu erwarten. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Trotz der Vorkommnisse verlief der Rosenmontag in Burgau aus polizeilicher Sicht friedlich.

Nach dem Rosenmontag in Krumbach meldet die Polizei einen Diebstahl

In den frühen Dienstagmorgenstunden wurde von einem bislang unbekannten Täter von einer Faschingsveranstaltung in einer Gaststätte in der Kirchenstraße in Krumbach eine Jacke entwendet, in der sich unter anderem ein Handy und Kopfhörer befanden. Das berichtet die Inspektion aus Krumbach. Diese Dinge konnten allerdings im weiteren Verlauf der Nacht in einer Mülltonne mehrere Hundert Meter weiter wieder aufgefunden werden. Zeugen und Zeuginnen, die diesbezüglich weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

