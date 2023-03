Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Statt Wahlkampf: Landfrauentag in Burtenbach stellt Frauen in den Mittelpunkt

Plus Die Kreisbäuerinnen haben eine vielfältige Rolle, mit ihnen "leben die Dörfer". Beim Landfrauentag brauchen die Frauen auch keinen Besuch von Markus Söder.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

Selbstbewusst und engagiert haben sich die Landfrauen aus dem Kreis Günzburg zur Jubiläumsveranstaltung beim diesjährigen Landfrauentag in Burtenbach präsentiert. Kreisbäuerin Nicole Strobl machte deutlich, wie vielfältig die Rolle der Landfrauen sei. Zu Gast war die Landesbäuerin Christine Singer, die in ihrem Vortrag "Mit uns leben die Dörfer" dafür warb, nicht müde zu werden, auch in herausfordernden Zeiten die Dörfer in ihrer sozialen und kulturellen Entwicklung zu prägen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen