Jetzt abstimmen: Wer hat das schönste Osterei im Landkreis Günzburg?

Wir haben die kreativsten Ostereier im Landkreis gesucht und sind begeistert von den Einsendungen. Bis Ostermontag können Leserinnen und Leser online abstimmen.

Wirklich erstaunt ist die Redaktion von den Fotos, die in den vergangenen Tagen eingetroffen sind. Neben den außergewöhnlichen und kreativen Ostereiern, die unsere Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Günzburg gestaltet haben, kommt ein "normales", hart gekochtes Hühnerei ganz schön blass daher. Wir haben dazu aufgerufen, uns Fotos von aufwendig, lustigen, liebevoll gestalteten Ostereiern zu schicken. Bis Montagabend, 25. März, konnte man den Redaktionen der Günzburger Zeitung und den Mittelschwäbischen Nachrichten eine Mail mit einem Foto zukommen lassen. Jetzt wird online abgestimmt.

10 Bilder Hier abstimmen für das schönste Osterei im Landkreis Günzburg Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Bis zum Abend des Ostermontags können Sie auf unserer Internetseite im Online-Voting für ihr Lieblingsei stimmen. Die Auswahl ist groß und reicht über das klassische Hühnerei hinaus: Straußeneier, die mit Ölfarben bemalt wurden, Keramikeier, mit Fimo gestaltet und Eier, die mit einer Pouring Technik gefärbt sind und somit ein einzigartiges Muster bekommen. Doch sehen Sie sich am besten selbst die tollen Ergebnisse an. Ab Dienstag, 2. April, steht dann fest, welches Osterei 2024 das schönste im ganzen Landkreis ist. Natürlich gibt es für den Gewinner oder die Gewinner auch einen Preis – und zwar eine Alpaka-Wanderung für die ganze Familie (oder vier andere Personen) im Wert von 50 Euro, gesponsert von Jochen Krauß und Monika Schneider-Krauß von "Alpakas im Donaumoos" in Riedhausen. Vielen Dank dafür!

Warum aber werden Ostereier und Nester eigentlich versteckt? Angeblich ist diese Tradition heidnischen Ursprungs. Die Eier wurden verschenkt, um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren. Sie galten nämlich von jeher als Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Kirche missfiel dieser Brauch und sie verbot ihn. Die Folge: Die Eier wurden nun heimlich verschenkt, sprich versteckt. Dass sie bunt sind, hat vermutlich einen praktischen Grund: Durch die Färbung konnte man harte leicht von ungekochten Eiern unterscheiden. (mit AZ)