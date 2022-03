Kleintransporter rollt in Goldbach gegen Haus

Ein Mann vergaß, bei seinem Kleintransporter in Kammeltal die Handbremse anzuziehen. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Ein 21 Jahre alter Paketzulieferer stellte am späten Samstagnachmittag vor einem Haus in der Hartberger Straße im Kammeltaler Ortsteil Goldbach seinen Kleintransporter ab. Der Mann lieferte ein Paket aus und vergaß beim Verlassen des Fahrzeugs, die Handbremse anzuziehen. Der Kleintransporter machte sich selbstständig und rollte rückwärts gegen ein Haus in der Nachbarschaft. Durch den Anprall entstand an dem Fahrzeug und dem Haus ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, wir die Polizei angibt. Verletzt wurde niemand. (AZ)