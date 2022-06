Kreis Günzburg investiert viel in Schule, Verkehr und Soziales

Plus Das Programm, das im Kreisausschuss abgearbeitet wurde, war immens. Es gab gute Gründe für viele Entscheidungen rund um Schule, Straßenbau und Vereinsleben.

Fast schon „altertümlich“ seien die Fachklassenräume Physik, Chemie und Biologie an der Markgrafen-Realschule in Burgau. Das erklärte Landrat Hans Reichhart im Schulausschuss des Kreistags. Die Burgauer Realschule war nur eines von weiteren Schulthemen im Kreisausschuss. Nach intensiven Beratungen stand fest, welche Bereiche der Kreis Günzburg anpackt.