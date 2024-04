Kunstpreis des Landkreises Günzburg: Zum ersten Mal gibt es zwei dritte Preise

Plus Das Thema des Kunstpreises des Landkreises Günzburg spornte Künstler zu Höchstleistungen an. Die Jury musste sich zwischen 114 Werken entscheiden.

Eine überwältigende Resonanz erfuhr die Vernissage der 14. Artik-Kunstaustellung mit der Vergabe des Kunstpreises des Landkreises Günzburg im Versammlungsraum der Kreisklinik Günzburg. Das Thema der diesjährigen deutschlandweiten Ausschreibung lautete "Imagination" – ein Begriff, der viel Raum für Kreativität jeglicher Art lässt. Entsprechend vielseitig waren die eingereichten Werke, die bis zum 20. September im Erd- und Untergeschoss der Klinik ausgestellt werden: konkrete und abstrakte Malereien in Öl, Acryl, Aquarell oder Freskotechnik, Collagen, Druckgrafiken, Zeichnungen, Fotografien und sogar ein Wandbild mit Stickereien. Der Herangehensweise und der Vielschichtigkeit der Auseinandersetzung der Künstler mit dem Thema waren keine Grenzen gesetzt, und so können die Bildinhalte der ausgestellten Werke nicht unterschiedlicher sein.

Entsprechend groß war die Herausforderung für die Jurymitglieder des Off-Art-Kunstvereins, aus der Vielfalt der 114 Kunstwerke, die von 48 teilnehmenden Künstlern eingereicht worden waren, die Preisträger für den ausgelobten Kunstpreis des Landkreises Günzburger zu ermitteln. Ein Novum in diesem Jahr war die doppelte Verleihung des dritten Preises, wofür der Kunstverein das mit insgesamt 3000 Euro vom Landkreis dotierte Preisgeld um 500 Euro aus der Vereinskasse aufstockte.