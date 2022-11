Ladakh-Hilfe aus Waldstetten wird im Himalaya geschätzt

Existenz und Bedürfnisse von behinderten Kindern sind im indischen Ladakh lange verdrängt worden. Das ändert sich und dazu beigetragen hat auch ein Verein aus Günzburg.

Der Günzburger Verein Ladakh-Hilfe e. V. engagiert sich seit vielen Jahren für das Wohlergehen von Kindern mit Behinderungen in entlegenen Ladakh, Indien, im Himalaja. Beharrliche Aufklärung und therapeutische Arbeit durch die Ladakh-Hilfe haben bei Familien und Gesellschaft ein Umdenken bewirkt. Das Verantwortungsbewusstsein der Gesellschaft, der Regierung, der indischen Armee und anderer NGOs (Nichtregierungsorganisationen) wuchs. "Es war, als ob Ladakh-Hilfe 2003 einen Schneeball losgetreten hätte", sagt Carola Wood, die Vorsitzende der Ladakh-Hilfe Günzburg.

Neues Therapiezentrum eröffnet

2022 war nach den Corona-Lockdowns wieder Therapie möglich. Die indische Armee trat an die Rewa Society, die Tochter-Orsganisation von Ladakh-Hilfe, heran mit der Bitte um Hilfe in der entlegenen Gegend Batalik. Die Armee bot Rewa an, in einer leer stehenden Militärklinik ein Therapiezentrum zu eröffnen. Die lokale Regierung schloss sich dem Gesuch an und das Batalik-Therapiezentrum wurde bald eingeweiht. Teams der Ladakh-Hilfe aus Kargil reisen seitdem regelmäßig nach Batalik, um dort nach den Patienten zu sehen.

Der Umzug des Rewa-Teams in Leh in das neu errichtete Therapiezentrum im Juni war ein weiterer großer Schritt. Rewa Leh wurde von mehreren Ministerien besucht. Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden ausgelotet. Die Regierung stellte Rewa ab September eine voll bezahlte Sonderschullehrerin zur Verfügung, für 2023 wurde weitere Gehaltsunterstützung für eine zusätzliche Sonderschulpädagogin zugesichert. Rewa soll an allen Regierungsaktionen im Land teilhaben, wenn es um die Förderung der Kinder mit Behinderung geht. "Das Vertrauen in die Rewa Society entstand durch die Professionalität und Transparenz, mit der das Team seit vielen Jahren arbeitet", sagt Carola Wood.

Regierung sagt weitere Hilfen zu

Aus den Regierungskrankenhäusern werden weiterhin Kleinkinder mit Entwicklungsauffälligkeiten zu Rewa zur frühkindlichen Förderung geschickt. Im Moment werden in Leh wöchentlich 30 Kinder betreut. Das Team hält bereits Ausschau nach einer weiteren physiotherapeutischen Fachkraft. Große Erleichterung brachte der Besuch des gesamten Bauministeriums unter Leitung des führenden Ministers von Ladakh. Das lief so gut, dass die Regierung alle nötigen Hilfen beim Bau, der Versorgung mit Hilfen und finanzielle Unterstützung zugesagt hat.

Es kam neues, qualifiziertes Personal ins Team. Ein Buchhalter aktualisierte die Buchhaltung. Eine Physiotherapeutin in Kargil brachte neuen Schwung in Therapie und Organisation. Die Sonderschulen in Leh und Kargil ermöglichen den Kindern große Freude und Erfolge beim Lernen. Der Verein Ladakh-Hilfe sucht weiterhin Physiotherapiepaten zur Unterstützung der ständig wachsenden Aufgaben. (AZ)