Landkreis Günzburg

vor 20 Min.

So viel Geld will der Landkreis Günzburg 2022 für Seniorenheime ausgeben

Plus Im Haushaltsentwurf sind Ausgaben für eventuell extern benötigte Arbeitskräfte eingeplant. Wie der Landkreis Günzburg mit ungeimpften Beschäftigten umgeht.

Von Walter Kaiser

In diesen Tagen wird so gut wie alles teurer - das gilt auch für die Alten- und Pflegeheime des Landkreises. Im vergangenen Jahr hat der landkreiseigene Kommunalbetrieb Seniorenheime gut 20,7 Millionen Euro umgesetzt, in diesem Jahr werden Ausgaben von mehr als 21,8 Millionen erwartet. Trotz dieser Mehraufwendungen wird unter dem Strich mit einer Schwarzen Null kalkuliert – vorausgesetzt, die Pflegesätze werden im erhofften Maß erhöht.

