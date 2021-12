Landkreis Günzburg investiert 2022 mehr als 36 Millionen Euro

Plus Kreiskämmerer Gernot Korz stellt die Eckdaten des Haushalts 2022 vor. Das sind die größten Posten auf der Einnahmen- und Ausgabenseite.

Auf der einen Seite steht der Landkreis – trotz Corona – finanziell gut da. Auf der anderen Seite muss Kreiskämmerer Gernot Korz in die Rücklagen greifen und neue Schulden machen, um die im kommenden Jahr geplanten Investitionen umsetzen zu können. Im Kreistag erläuterte Korz die wichtigsten Eckdaten des Kreishaushalts für 2022. Nebenbei: Einige Fachbereiche im Landratsamt werden umstrukturiert und zusammengelegt, Leiter dieser neuen Abteilung wird Gernot Korz. Sein Nachfolger als Kreiskämmerer ist Fabian Ruf, der bisherige Steuerfachmann im Landratsamt.