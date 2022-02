Landkreis Günzburg setzt "starkes Signal": Kreisumlage wird nicht erhöht

Plus Der Landkreis entscheidet sich trotz angespannter Finanzlage zu diesem Schritt. Für die Kommunen im Kreis Günzburg ist es eine gute Nachricht.

Die Kämmerer der Städte und Gemeinden dürfen sich freuen. Denn der Landkreis verzichtet auch in diesem Jahr darauf, die Kreisumlage anzuheben. "Das ist eine gute Nachricht für die Kommunen", erklärte Landrat Hans Reichhart im Kreisausschuss. Dabei sei die Finanzlage des Landkreises durchaus "angespannt", wie der neue Kreiskämmerer Fabian Ruf betonte.