Maskenaffäre: Was passiert mit Sauters 470.000-Euro-Spende?

Plus Die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg hat im Zuge der Maskenaffäre von Alfred Sauter eine Spende von 470.000 Euro erhalten. Wofür sie vielleicht verwendet wird.

Wer unverhofft zu Geld kommt, freut sich in aller Regel darüber. Im Fall von Heinrich Lindenmayr sieht es anders aus. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg, auf deren Konto am 8. März 2021 ein Betrag von 470.000 Euro eingegangen ist. Und jenes Geld stammt von Maskendeals, aus denen unter anderem der hiesige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter üppige Provisionen erhalten hat.