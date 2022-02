Landkreis Günzburg

Nachruf: Karl Buchers Chemiker-Karriere begann im Kuhstall

Karl Bucher, der Firmengründer der Chemischen Fabrik Karl Bucher (CFKB) in Waldstetten, ist am 21. Februar 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben.

Von Till Hofmann

Er war ein Original, ein Selfmademan mit großem Herzen, der kurzerhand zum Kunden nach Indien reiste, um dort Probleme mit der Abluftanlage zu lösen. Dabei verkaufte Karl Bucher etwas ganz anderes: chemische Produkte, Komponenten, die in der pharmazeutischen und in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden. Doch die Kundenzufriedenheit war ihm wichtig, sodass es Bucher nicht nur darum ging, einwandfreie Ware zu liefern. Alles musste passen – und das mit möglichst einfachen Mitteln. Karl Bucher ist nach langer Krankheit am 21. Februar mit 85 Jahren gestorben.

