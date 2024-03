Nicolas Kiechle ist jetzt Direktor Klinikmanagement

Der bisherige kommissarische Klinikdirektor übernimmt ab sofort die Stelle in Günzburg. In der Klinik ist er schon seit 2011 tätig.

Von der stellvertretenden Stationsleitung zum Direktor Klinikmanagement: Nicolas Kiechle (40) übernimmt ab sofort an der Klinik Günzburg die Stelle als Klinikdirektor. Dies hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 19. März beschlossen, berichten die Kreiskliniken in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Kiechle die Führung des Hauses weiter übernimmt. Damit ist eine große Verantwortung verbunden, gerade in der heutigen Zeit existieren immense Herausforderungen“, sagt Klinikvorstand Robert Wieland.

Seine berufliche Basis hat Nicolas Kiechle mit der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger am Klinikum Memmingen geschaffen. Nach Stationen an unterschiedlichen Kliniken und Universitätskliniken kam er 2011 zur Klinik Günzburg, wo er unterschiedliche Führungspositionen übernahm.

Das sind die Aufgaben des Klinikdirektors in Günzburg

Frühzeitig hatte Kiechle auch sein berufsbegleitendes Studium als Pflegemanager abgeschlossen und sich zum Diplom-Pflegewirt (FH) qualifiziert. 2016 wurde er Pflege- und Prozessmanager sowie stellvertretender Direktor Klinikmanagement an der Klinik Günzburg. Im Sommer 2022 übernahm Nicolas Kiechle dann kommissarisch die Funktion des Direktors Klinikmanagement. Dies umfasst ein weites Aufgabenfeld. Sein Verantwortungsbereich betrifft die Führung der Klinik Günzburg, die Personal- und Einsatzplanung für circa 500 Mitarbeitende und die reibungslose Organisation der Betriebsabläufe in der Patientenversorgung.

Kiechle verantwortet den Kreiskliniken zufolge wesentlich die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Eine besondere Herausforderung besteht in der Umsetzung der Medizinentwicklung für eine wohnortnahe Patientenversorgung im Landkreis. Dies alles geschieht in engem Schulterschluss mit der Klinik Krumbach und der ambulanten medizinischen Versorgung.

„Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und bin auch gerne dafür verantwortlich, dass die Abläufe in der Patientenversorgung möglichst optimal organisiert sind. Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat mir sein Vertrauen schenkt und mir diese verantwortungsvolle Aufgabe überträgt. Auch weiterhin werden wir als Verantwortliche der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach uns für eine stabile und hochprofessionelle Gesundheitsversorgung in der Region einsetzen und Gesundheit gemeinsam gestalten“, sagt Direktor Klinikmanagement Nicolas Kiechle. (AZ)