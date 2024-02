Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

Schaltjahr 2024: Wenn der dreifache Papa seinen zehnten Geburtstag feiert

Raimund Geiger aus Bubesheim feiert am 29. Februar seinen 40. Geburtstag. An diesem Tag lässt er eine große Party steigen.

Plus Raimund Geiger und Jonas Hohfelser haben am 29. Februar Geburtstag. Ein Paar heiratet in Günzburg. Wie es sich anfühlt, wenn dieser Tag nur alle vier Jahre ansteht.

Von Heike Schreiber

Es ist ein spezieller Tag. Einer, der nur alle vier Jahre im Kalender auftaucht. Nach 1401 Tagen leuchtet mal wieder der 29. Februar auf. Etwa 55.000 Menschen sind an diesem besonderen Datum hierzulande auf die Welt gekommen. Streng genommen haben sie nur alle vier Jahre Geburtstag. Raimund Geiger aus Bubesheim ist ein solches Schaltjahrkind. Offiziell wird der dreifache Papa erst zehn Jahre alt, so alt wie seine mittlere Tochter schon ist. Tatsächlich sind aber bereits 40 Jahre seit seiner Geburt vergangen. Während er einen doppelt runden Geburtstag feiert, kann Jonas Hohfelser aus Reisensburg sechs Kerzen auspusten. Ganz bewusst für dieses Datum entschieden haben sich Alex Brandl und Julia Gröner, die in Günzburg heiraten. Was spricht für diesen Tag und wie erleben sie diesen 29. Februar?

29. Februar 2024: Ein doppelter runder Geburtstag

Manche Eltern zögern den Geburtstermin bewusst hinaus, damit ihr Kind diesen besonderen Tag im Ausweis stehen hat. Andere wollen dagegen dieses Datum unbedingt vermeiden, weil ihr Kind sonst im Nachteil ist und nur alle vier Jahre wirklich Geburtstag feiern kann. Sie habe sich vor 40 Jahren gar keine Gedanken darüber gemacht, erzählt Elisabeth Geiger. Sie sei noch nicht auf Wehen eingestellt gewesen, als die zwei Wochen vor dem errechneten Termin einsetzten. Am 29. Februar 1984 um 15.47 Uhr kam Baby Raimund auf die Welt. "Der hat sich wohl gedacht, das ist ein gutes Datum."

