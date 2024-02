Sparkasse als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Das online-Portal kununu vergibt das Siegel "Top Company" an die Sparkasse Günzburg-Krumbach. Grundlage sind Bewertungen von Mitarbeitenden.

Wenige Monate vor der anstehenden Fusion mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee gibt es eine Auszeichnung für die Sparkasse Günzburg-Krumbach. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Kreditinstitut als Top Company 2024 ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung bilden nach Unternehmensangaben die Bewertungen der Mitarbeitenden auf der Plattform. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach gehöre damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

Nina Zimmermann, CEO von kununu, sagt zur Verleihung: „Die Auszeichnung wird an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit besonders guten Bewertungen auf kununu verliehen. Da nur etwa fünf Prozent der Unternehmen die Qualifikationskriterien erfüllen, ist dies ein sehr ausgewählter Kreis." Unternehmen, die mit dem Siegel ausgezeichnet werden, zeichneten sich nicht nur durch Anerkennung und Wertschätzung aus, sondern senden auch ein starkes Signal an Talente, die auf der Suche nach dem passenden Unternehmen sind, so Zimmermann weiter.

Auszeichnung für die Sparkasse Günzburg-Krumbach

Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Günzburg-Krumbach, nahm die Auszeichnung mit großer Freude entgegen. „Das kununu Top-Company-Siegel ist eine großartige Bestätigung für unser Engagement und zeigt einmal mehr, dass wir als Arbeitgeber einiges zu bieten haben. Es freut uns außerordentlich, dass dies von unseren Mitarbeitenden wertgeschätzt, positiv bewertet und nun mit dieser Auszeichnung honoriert wird.“

Um sich für das kununu Top-Company-Siegel 2024 zu qualifizieren, muss ein Unternehmen unter anderem mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitenden seit Bestehen des Profils erhalten haben, Bewertungen von Bewerbenden werden nicht mitgezählt. Hier kommt das Günzburger Institut derzeit auf 27. Außerdem muss das Unternehmen einen Score von mindestens 3,8 von fünf möglichen Sternen sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen der Mitarbeitenden erhalten haben und diesen mindestens in den zurückliegenden zwölf Monaten gehalten haben. Der Score der Sparkasse Günzburg-Krumbach lag Anfang Februar bei 4,3 Sternen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee, mit der für den 1. Juli eine Fusion angekündigt wurde, kommt derzeit übrigens auf einen Score von 3,6 Sternen. (AZ, rjk)