Wie Hobbygärtner Lebensraum schaffen können

Die Gartenbauvereine im Landkreis Günzburg haben in ihren Orten die besten Gärten ausgesucht und zum Wettbewerb „Der Garten als Lebensraum“ prämieren lassen.

Dem Aufruf von Landrat Hans Reichhart und dem Kreisvorsitzenden für Gartenbau und Landespflege Roman Gepperth waren fast 20 Gärten gefolgt. Einige Hobbygärtner meldeten sich auch selbst. Somit fiel Anfang September die Auswahl zur Prämierung der Kommission schwer. „Wir konnten viele schöne, naturnahe und erlebnisreiche Gärten bewundern“, so die Leiterin der Bewertungskommission, Kreisfachberaterin Tina Sailer vom Landratsamt. Auch Kreisfachberaterin Franziska Engelhart ist beeindruckt von der Vielfalt der Gärten im Landkreis.

Der Wettbewerb versucht, den Garten als Ganzes zu sehen. So wurde der Vorgarten von Sylvia Höhe, Beisitzerin im Kreisverband, unter die Lupe genommen. Die Gestaltung und Pflege des Wohngartens sah Josef Schmid von der Unteren Naturschutzbehörde auch unter dem ökologischen Aspekt. Ein wichtiger Gestaltungspunkt waren auch die Blumen und Pflanzen am Gebäude. Darauf achtete besonders Kreisbäuerin Nicole Strobl. Dass ein Garten aber nicht nur schön, sondern auch nützlich sein soll, davon konnte sich die Allgäuer Wildkräuterführerin und Ernährungsberaterin Roswitha Miller überzeugen. Obst, Gemüse und Kräuter waren in fast allen Gärten zu finden.

Private Gärten sind für Dörfer und Städte eine Bereicherung

„Das Ziel des Wettbewerbes ist, in vielen Orten positive Beispiele herauszustellen“, so die Kreisfachberaterin Franziska Engelhart. „Die prämierten Gärten sollen Vorbild und Anregung für andere sein. Da in vielen Orten bis zu 80 Prozent der Grünflächen privat angelegt sind, sind diese für die Begrünung der Dörfer und Städte von größter Bedeutung." Deshalb fördere man seitens des Landkreises die Gartenkultur auf vielfache Weise, "eben auch mit einem Wettbewerb", fasst Kreisfachberaterin Tina Sailer zusammen.

Zur Bewertung ist der Landkreis in drei Teile aufgeteilt worden. Heuer war der Bereich „Ost“ mit der Stadt Burgau, Burtenbach, Jettingen-Scheppach, Dürrlauingen, Haldenwang, Landensberg, Röfingen, Winterbach, Gundremmingen, Rettenbach, Offingen, Balzhausen, Münsterhausen, Thannhausen, Aichen und dem Markt Ziemetshausen dabei. (AZ)