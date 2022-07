15 Jugendliche absolvieren die Mittelschule Leipheim

Für 15 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Leipheim beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie wurden nun feierlich verabschiedet.

Die beiden besten AbsolventInnen Jonathan Lukas (1,6) und Lara Schmiedel (2,6) der Klasse 9a unter der Klassenleitung von Maximilian Suess sowie weitere 13 Schülerinnen und Schüler wurden in einem feierlichen Rahmen aus der Mittelschule Leipheim entlassen. Den musikalischen Rahmen gestaltete Musiklehrerin Lisa Mayer und ihre begeisterten Flöten- und Flohkinder.

Barbara Keppeler, die Schulamtsdirektorin der Grund- und Mittelschule, und Leipheims Zweiter Bürgermeister Horst Galgenmüller gratulierten den Abschlussschülerinnen und -schülern zu ihrer Leistung und wünschten ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg. Steffen Kölmel von der VR-Bank Donau-Mindel zeichnete die beiden Jugendlichen mit dem Best-of-Award der Bank aus, der mit einer Urkunde und einem Geldpreis verbunden ist.





Ebenso durften sich das Team der Schülerlotsinnen und Schülerlotsen, bestehend aus 13 Neuntklässlern und Neuntklässlerinnen, die Schülerfirma "Läcka Schläcka Pausenverkauf" und die erfolgreiche Mädchen-Leichtathletikmannschaft der Schule über eine Auszeichnung mit dem Best-of-Award freuen. All diese Schülerinnen und Schüler zeichnen sich verantwortlich, dass die Grundschulkinder sicher zur Schule kommen, dass die Pausenversorgung an der Mittelschule gewährleistet ist und dass auch Teamgeist in der Gruppe für Erfolge im Sport wie im Leben hilft.

Maximilian Suess, Klassenlehrer der Klasse 9a, sowie Rektorin Stefanie Schmid würdigten die von der Corona-Pandemie mitgeprägte Schullaufbahn der Absolventinnen und Absolventen. Sie wünschten den Jugendlichen für ihren weiteren Lebensweg Mut, Neugier und Erfolg sowie stets gute Menschen an ihrer Seite.

Diese Schülerinnen und Schüler werden verabschiedet

Klasse 9a: Marco Catalin Cocos, Emily Dahmen, Jasmin Detzel, Anton Ioan Dobrila, Balint Fejes, Marko-Andrei Ghetu, Bekir-Mert Güzel, Arda Isgören, Steven Madel, Simoneta Maksimovic, Raoul Yahya Murray, Baran Arda Pehlül, Jada Iman Russell, Macy Sultan-Zade und Gavin Weithmann. (AZ)