Leipheim

18:00 Uhr

Cannabis-Firma in Leipheim: Aus Bavaria Weed wurde Canify

Im ehemaligen Militär-Hochbunker auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim, heute Areal Pro, hat Canify seinen Produktionsstandort in Deutschland.

Plus Bavaria Weed vertreibt medizinisches Cannabis und heißt nun Canify. Das Ziel: europäischer Marktführer werden. Dafür spielt Leipheim eine entscheidende Rolle.

Von Felix Gnoyke Artikel anhören Shape

Seit 2017 ist es in Deutschland möglich, Cannabis für medizinische Zwecke und nur auf ärztliches Rezept in Apotheken zu bekommen. Eines der ersten Pharmaunternehmen mit der Lizenz zur unlimitierten Einfuhr, Verpackung und Marktfreigabe von Cannabisrohstoffen war Bavaria Weed. Das Herrschinger Unternehmen sorgte bereits mit seiner Standortwahl für Aufsehen: In einem ehemaligen Nato-Bunker auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen medizinisches Cannabis. Im Juni folgte der Zusammenschluss mit dem dänischen Unternehmen Canify AS – zur Canify AG. Der Plan: einer der europäischen Marktführer im Cannabis-Markt zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen