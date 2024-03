Das Disney-Familienkonzert der Leipheimer Musiker endet emotional

Bei ihrem Jahreskonzert tauchte die Stadtkapelle Leipheim in das musikalische Universum von Walt Disney ein. Es war das letzte Konzert unter der Leitung von Lisa Mayer.

Was einmal mit einer Maus begann, hat sich zu einer faszinierenden Welt aus einzigartigen Geschichten und unverwechselbaren Melodien entwickelt: Bei ihrem Familienkonzert tauchte die Stadtkapelle Leipheim gemeinsam mit dem Publikum in das musikalische Universum von Walt Disney ein. Sie begeisterten die Zuschauer, insbesondere die Jüngeren mit modernen Titeln wie „Die Eiskönigin“ und „Moana“. Sie präsentierten aber auch Filmhighlights wie „Der König der Löwen“ oder „Tarzan“, die mit spielerischen Showeinlagen von der Leipheimer Flohkiste untermalt wurden. Bei „Under the Sea“ zeigten die Jüngsten eine Unterwasserwelt mit Seifenblasen, Wasserklängen und Walgesang.

Die Jugendkapelle gestaltete den ersten Teil des Konzerts gemeinsam mit der Stadtkapelle und nahm das ganze Publikum mit auf eine Reise durch die Musik aus 100 Jahren Disney Geschichte. Mit jedem Stück schafften die Musiker es ein bisschen mehr ihre Zuhörer beim Konzertnachmittag zu verzaubern.

Seit 1983 dirigierte Lisa Mayer die Stadtkapelle Leipheim

Aber nicht nur die musikalischen Darbietungen machten das Konzert zu etwas ganz Besonderem, sondern auch die Tatsache, dass es das letzte Konzert der Leipheimer Stadtkapelle unter der Leitung von Lisa Mayer war.

Seit 1983 dirigierte sie höchst engagiert die Leipheimer Musiker. Dabei lag ihr vor allem die Jugendarbeit immer am Herzen. Und diese Leidenschaft hält bis heute an, so schildern es die Mitglieder. Egal ob Jung oder Alt, sie verbinde alle Altersgruppen und erfrische das Musizieren mit immer neuen Ideen. Doch nun, 40 Jahre später, möchte sie ein wenig kürzertreten. Für ihre hervorragenden Verdienste in der Blas- und Volksmusik überreichte ihr der Bezirksvorsitzende des Bezirkes 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Robert Strobel, die Anstecknadel „Diamant“ am weißblauen Band mit einer Urkunde für 40 Jahre aktive Tätigkeit als Dirigentin. Eine Ehrung der besonderen Art für Dirigieren, Ausbilden, Disziplinieren und Motivieren. Lisa Mayer gilt als „Vorreiterin“, so Strobel, in ihrem Beruf. Auch der erster Bürgermeister der Stadt Leipheim, Christan Konrad, bedankte sich im Namen der Stadt und hob zudem neben Ihrer Leidenschaft für ihre Berufung und ihr langanhaltendes Engagement hervor.

Die Stadtkapelle Leipheim bedankte sich für all die Jahre der Zusammenarbeit. Die weiteren Gruppierungen der Leipheimer Musik im Erwachsenen und Kinderbereich werden weiterhin unter der gewohnten Leitung von Lisa Mayer weiterlaufen. (AZ)