Leipheim

vor 33 Min.

Das Leipheimer Amtsblatt erscheint nicht mehr in der Günzburger Zeitung

Die Stadt Leipheim veröffentlicht ihr Amtsblatt fortan ausschließlich in ihrer eigenen Stadtzeitung. Zuvor erschien dieses zusätzlich in der Günzburger Zeitung.

Von Celine Theiss

In der Günzburger Zeitung erscheint seit Kurzem nicht mehr das Amtsblatt der Stadt Leipheim. Das war auch Thema in der vergangenen Sitzung des Stadtrats. "Warum veröffentlichen wir nicht mehr in der Zeitung?", fragte Ralf Leibinger (UWG) Bürgermeister Christian Konrad. Seine einfache Antwort: "Kostenersparnis". Der Vertrag mit der Lokalzeitung koste die Stadt jährlich "ein Haufen Geld". "Da geht es um mehrere tausend Euro im Jahr", bestätigte Norma Burger, Hauptamtsleiterin des Rathauses. Laut dem Bürgermeister müssten sie nun einsparen, wo es geht.

Konrad führte außerdem aus, dass in der Geschäftsordnung ohnehin nur die Stadtzeitung als offizieller Weg für Bekanntmachungen vermerkt ist. "Die Zeitung ist nicht unsere Bekanntmachungsplattform", sagte Konrad. Die Veröffentlichung über die Lokalnachrichten sei zudem nur ein zusätzliches Angebot gewesen.

