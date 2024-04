Fahnder stoßen auf der A8 bei Leipheim auf 29-Jährigen mit Haftbefehl

Am Dienstag wurde ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann auf der A8 auf Höhe Leipheim angetroffen. Er hatte sein Autokennzeichen gefälscht.

Am Dienstagvormittag trafen Fahnder der Lindauer Grenzpolizei einen 29-jährigen Autofahrer im Rahmen der Schleierfahndung auf der A8 auf Höhe Leipheim an, der durch die Staatsanwaltschaft Landshut zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann hatte im April vergangenen Jahres an seinem Fahrzeug ein Fantasie-Kennzeichen angebracht, was durch die Polizei bereits zur Anzeige gebracht wurde. Den bestehenden Haftbefehl konnte er aber durch die Zahlung einer vierstelligen Summe abwenden und seine Fahrt im Anschluss fortsetzen. (AZ)