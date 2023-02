Leipheim

18:30 Uhr

Für sechs Millionen Euro: Warum Scheel in Leipheim ein neues Autohaus baut

Ein 3-D-Modell zeigt den geplanten Neubau in der Albert-Einstein-Straße in Leipheim. Dort will sich das Autohaus Scheel in diesem Jahr vergrößern.

Plus Noch in diesem Jahr will das Autohaus Scheel einen neuen Standort im Areal Pro in Leipheim beziehen. Mit dem Neubau gehen viele Veränderungen einher.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Einige Bagger rollen bereits über die neue Baufläche im Areal Pro, auch ein Kran steht bereit für das große Vorhaben: Das Autohaus Scheel vergrößert sich im Leipheimer Entwicklungsgebiet auf einer 12.500 Quadratmeter großen Fläche. Bereits in vierter Generation betreibt Christian Scheel das gleichnamige Autohaus in Leipheim, einen von drei Standorten neben Dillingen und Heidenheim. Seit 1968 ist das Familienunternehmen in der Günzburger Straße vertreten, wo es Autos der Hersteller Kia und Peugeot anbietet. Jetzt wurde mit einem Spatenstich symbolisch die Bauphase für das neue Autohaus eingeleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen