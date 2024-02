Leipheim

Kabarett: Wenn der Bauunternehmer gegen sich selbst Monopoly spielt

Ein gescheiterter Bauunternehmer ist die Bühnenfigur des Kabarettisten Stefan Waghubinger in seinem aktuellen Programm, mit dem er im Leipheimer Zehntstadel auftrat. Dieser spielt gelegentlich gegen sich selbst Monopoly.

Der Kabarettist Stefan Waghubinger erntet auch bei seinem zweiten Auftritt im Leipheimer Zehntstadel viele Lacher.

"Ich sehe auf der Autobahn oft das Schild mit der Ausfahrt Leipheim. Dann denke ich immer an den Zehntstadel." Das sagt ein Zehntstadel-Rückkehrer. Vor zwölf Jahren präsentierte der Kabarettist Stefan Waghubinger dort sein erstes Programm "Langsam werde ich ungemütlich". Jetzt bekam das Leipheim Publikum sein viertes Programm mit dem Titel "Ich sag's jetzt nur zu Ihnen" zu sehen.

Auf der Bühne spricht er den Dialekt seiner oberösterreichischen Heimat, wo er 1966 zur Welt kam. Dort wurde auch sein komödiantisches Talent entdeckt, als er mit zwölf Jahren als Josef im Krippenspiel wegen seiner Tollpatschigkeit scheiterte. Aber er lebt schon lange in Deutschland. Zum Studium der Theologie ging er an ein privates Institut nach Bonn. Mittlerweile hat er seine Wahlheimat in Stuttgart gefunden. Im Studium habe er zwei Dinge gelernt, die er auch auf der Bühne anwenden könne, wie er nach dem Auftritt im Interview erzählte. Die Techniken des Predigens helfen ihm auch dabei, seine Programme unterhaltend zu gestalten. Außerdem habe er gelernt, Dinge zu "hinterdenken".

