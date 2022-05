Nach Streit: Mann bedroht Kontrahenten mit Softair-Pistole

Der Schreck sitzt bestimmt: In Leipheim drückt ein Mann nach einem Streit seinem Kontrahenten eine Softair-Pistole auf die Brust. Die Polizei kann ihn danach stellen.

Am frühen Samstagabend kam es in Leipheim zwischen zwei jungen Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung. Grund war wohl eine gemeinsame Freundin – da hört der Spaß schnell auf. Im Laufe der Streitigkeit zog einer der Männer eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und drückte diese seinem Gegenüber auf die Brust. Anschließend fuhr der junge Mann mit der Sportwaffe in seinem Auto davon. Den Flüchtigen griffen mehrere Polizeistreifen anschließend widerstandslos an seiner Wohnanschrift auf. Die Softair-Pistole sowie dazugehörige Munition fanden die Beamten und stellten sie sicher. (AZ)