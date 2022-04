Neuer Verein "InKontakt" möchte Völkerverständigung stärken

Plus Sprachkurse, Workshops sowie Kunst- und Literaturprojekte: Mit jeder Menge Veranstaltungen will der Verein InKontakt alte und neue Leipheimer zusammenbringen.

Vor 16 Jahren lernten sich Adrian und Sabine Fijolek bei einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung in Warschau kennen. Heute wohnt der gebürtige Pole in Leipheim, der Heimatstadt seiner Frau. Dort wollen die beiden nun mit dem Verein InKontakt für mehr Völkerverständigung und kulturellen Austausch sorgen. Nicht nur zwischen Deutschland und Polen.