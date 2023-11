Unbekannte stehlen Kindersitze aus Sattelzügen auf dem Areal Pro

Sie schlitzten zwei Sattelzüge auf und entwendeten Kindersitze: Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Über das zurückliegende Wochenende haben unbekannte Täter an zwei Sattelzügen die Planen der Auflieger aufgeschlitzt und Waren im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Bereiches entwendet. Die Sattelzüge waren laut Polizeibericht auf einem Firmengelände in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt. Beim Diebesgut handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine höhere Anzahl an Kindersitzen. Sollten aufmerksame Mitbürger zur Tat, einem möglichen Transportfahrzeug oder zur Person des Täters Hinweise geben können, werden diese von der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 entgegengenommen. (AZ)