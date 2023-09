Unbekannter bricht Gartenhütte auf

In der Kleingartenanlage "In den Hopfengärten" in Leipheim wurde mit einer Eisenstange eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen dem 22 September, 17.30 Uhr, und dem 23. September, 9.30 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage „In den Hopfengärten“ eingebrochen. Der unbekannte Täter schlug laut Polizei mit einer Eisenstange die Fensterscheibe ein und gelangte so nach innen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der unbekannte Täter in der Hütte zwar mehrere Schränke durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Er verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage gemacht haben, oder Angaben zum bis dato unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)