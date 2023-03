Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Leipheim

In Leipheim hat sich am Sonntagabend ein Raubüberfall auf eine Tankstelle ereignet. Der Täter ist auf der Flucht.

Um kurz vor 19 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend eine Tankstelle in der Ulmer Straße in Leipheim überfallen. Mit einem Messer bewaffnet habe der Unbekannte die Tankstelle betreten und sich Bargeld aushändigen lassen, berichtet die Polizei. Der Täter sei dann geflüchtet. Im Moment laufe der Einsatz noch. (AZ)