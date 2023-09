Verursacher beleidigt nach Unfall die 22-jährige Geschädigte

Nachdem er ihr am Kreisverkehr ins Auto gefahren ist, soll ein 71-Jähriger ausgestiegen und die 22-jährige Unfallgegnerin beleidigt haben.

Am Montagnachmittag hat sich am Kreisverkehr der St 2509 ein Auffahrunfall ereignet. Eine 22-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, da vor ihr ein Lkw in den Kreisverkehr einfuhr. So berichtet es die Polizei Günzburg. Der dahinter fahrende 71-jährige Mann erkannte dies nach Angaben der Beamten zu spät, sodass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und der jungen Frau hinten auffuhr. Nach dem Zusammenstoß soll er ausgestiegen und die Geschädigte beleidigt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Gegen den Senior wird eine Anzeige wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (AZ)