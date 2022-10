Vierte Bombe des Jahres ist in Leipheim entschärft worden

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr wurde in Leipheim auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt und entschärft.

Eine zehn Kilogramm schwere Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montagvormittag auf dem interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim gefunden. Bei Sondierungs-Arbeiten in der Gustav-Stresemann-Straße tauchte das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Damit wurde bereits zum vierten Mal in den vergangenen Fünf Monaten ein Sprengkörper auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände gefunden.

Nur ein Gewerbebetrieb wurde evakuiert

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst war vor Abtransport der Bombe die zeitnahe Entschärfung vor Ort vorgesehen. Aufgrund der Gefährdungsanalyse der Experten musste in diesem Fall lediglich ein Sicherheitsradius von 200 Meter eingehalten werden. Da nur ein Gewerbebetrieb evakuiert werden musste, wurde mit der Entschärfung bereits um 12.45 Uhr begonnen. Laut Polizei war die Bombe um 13.10 Uhr entschärft. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung, zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es ebenfalls nicht. (AZ)