Wenn Existenzgründer von Senioren beraten werden

Unternehmen sowie Existenzgründerinnen und -gründer können an Erfahrung reicher werden. Pensionierte Fach- und Führungskräfte stehen mit ihrem Rat zur Seite.

Zu wissen, wo man betrieblich steht, wie man sich für die nächsten Jahre aufstellen sollte oder wo man in Zukunft hin möchte, sind vor allem für junge Unternehmer keine Fragen, die leicht von der Hand gehen. Im Rahmen der im Landkreis Günzburg stattfindenden Aktivsenioren-Sprechtage stehen wieder engagierte Ruheständler mit Rat und Tat bereit. Seit bald 40 Jahren gibt es den gemeinnützigen Verein Aktivsenioren Bayern, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Existenzgründer sowie kleine Betriebe im Umgang mit den vielfältigen Tücken des Unternehmertums zu unterstützen.

Aktuell sind Ortwin Torke und Eberhard Witzky als Aktivsenioren im Landkreis Günzburg tätig. Was sie motiviert, ehrenamtlich für junge Unternehmer da zu sein – mit offenem Ohr und vielen Tipps vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Berufserfahrung? Die Freude am Gelingen, an der erfolgreichen Umsetzung der Ideen und Pläne der Nachwuchs-Unternehmer. Die Beratungskompetenz der Aktivsenioren reicht vom unverbindlichen und neutralen Gespräch über Geschäftsidee und Strategie, Planungs- und Finanzierungsfragen, Organisation, Vertrieb und Marketing bis hin zu den Themen der Unternehmensgründung oder Unternehmensnachfolge. Die berufs- und lebenserfahrene Beratung der Senioren ist ehrenamtlich.

Erstkontakt im Digitalen Gründerzentrum Areal Digital in Leipheim

Der Sprechtag dient als erste Kontaktaufnahme, um gegebenenfalls weitere Vorgehensweisen zu besprechen. Sollte aus dem Erstgespräch ein Beratungsverhältnis entstehen, wird ein einmaliger Deckungsbeitrag fällig. Die Regionalmarketing Günzburg GbR – Wirtschaft und Tourismus (RMG) ist Kooperationspartner der Aktivsenioren im Landkreis Günzburg. Am Donnerstag, 21. September 2023 findet von 15.30 bis 17.30 Uhr der nächste Sprechtag für Kleinunternehmerinnen und -unternehmer sowie Existenzgründerinnen und -gründer im Digitalen Gründerzentrum ‚Areal Digital‘ in Leipheim statt. Anmeldungen nimmt Ortwin Torke (ortwin.torke@aktivsenioren.de, Telefon 08226-9227) entgegen. Weitere Veranstaltungen für Existenzgründer oder alle, die es werden wollen, bietet das Digitale Gründerzentrum Areal Digital an. Diese sind zu finden auf www.areal-digital.de. (AZ)