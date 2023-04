Alter Wohnwagen und angrenzende Scheune stehen in Flammen

Die Feuerwehr Burgau rückte mit einem Großaufgebot nach Mindelaltheim aus. Warum es zu dem Brand eines Wohnwagens und einer Scheune kam, ist noch unklar.

In der Nacht auf Karfreitag sind kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle Donau/Iller eingegangen, dass an einem Weiher zwischen Burgau und Mindelaltheim offene Flammen zu sehen seien. Vor Ort wurde festgestellt, dass an dem Weiher ein kleiner alter Wohnwagen und eine angrenzende kleine Scheune brannten. Da auf diesem Gelände bekannterweise auch ab und zu Personen nächtigen, und unklar war, ob sich Personen in Gefahr befinden, wurde umgehend eine Alarmstufenerhöhung für die Feuerwehr veranlasst und der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte den Brand schnell.

Wohnwagen und Scheune brennen komplett nieder

Der Wohnwagen und die Scheune konnten jedoch nicht mehr gerettet werden und brannten komplett nieder. Die ersten Feststellungen der Polizeiinspektion Burgau ergaben, dass der Wohnwagen nur sporadisch genutzt wurde und sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand darin aufgehalten hat. Warum es zu dem Brand kam, ist momentan noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Gesamtschaden wurde auf circa 5000 Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Burgau und Mindelaltheim, eine Streife der Polizei Burgau, der Rettungsdienst des BRK sowie die Kreisbrandinspektion des Landkreises Günzburg. (AZ)