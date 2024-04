Burgau

vor 52 Min.

Nach schwieriger Bauzeit: So war die Eröffnung der neuen Kita in Burgau

Plus Was lange währt, wird endlich gut. Die katholische Kita in der Burgauer Spitzstraße hat den Betrieb des 4,6 Millionen Euro teuren Ersatzneubaus aufgenommen. Ein Besuch.

Von Ralf Gengnagel

Der Blick in die Augen der Kinder, die nach den Osterferien in den Neubau der Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz in der Spitzstraße eingezogen sind, sagte mehr als alle Worte, die ihre Begeisterung zum Ausdruck hätten bringen können. Das Erkunden der neuen Räume und der damit verbundenen Möglichkeiten zum Spielen und Lernen brachte aber nicht nur die Kinderaugen zum Leuchten. Auch aus dem Gesicht von Leiterin Carina Held waren Freude und Erleichterung abzulesen. "Jetzt sind wir hier und die Atmosphäre in der neuen Einrichtung ist einfach toll", sagte sie, nachdem eine schwierige und langwierige Bauzeit überwunden war, bei der nicht alles nach Plan lief. Dafür blicke man jetzt auf ein wahres Schmuckstück, das den Kindern nun zugänglich gemacht werden konnte.

"Wir sind die Kinder von Heilig Kreuz – im Atelier, da sind wir kreativ, im Bauraum bau'n wir Türme grad und schief", sangen die rund 80 Kinder so laut, dass man kaum mehr das Akkordeon von Erzieherin Jutta Wiedemann hören konnte. Eigens für die Segnung der neuen Kita hatte sie das Lied gedichtet und mit den Kindern einstudiert. Pfarrer Simon Stegmüller entzündete eine Kerze vor der Gruppe in dem geräumigen Bistro der Kita, indem zur Feier des Tages ein Osterbüfett auf die Kinder wartete. "So wie die Osterbotschaft neues Leben spendet, so zieht jetzt auch in den Neubau der Kita neues Leben ein", erklärte Stegmüller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen