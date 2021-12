100-Jährige aus Offingen: "Bei uns waren immer Kinder im Haus"

Plus Gertrud Neidhardt aus Offingen feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag. Lange arbeitete sie bei BWF. Besonders wichtig ist ihr die Familie.

Mit dem Laufen und mit dem Kreuz, da tue sie sich ein bisschen schwer, aber sonst gehe es ihr gut, sagt Gertrud Neidhardt. Und kleinere Arbeiten im Garten, mal an den Sträuchern etwas ausschneiden oder Ähnliches, solche Dinge, die gingen schon noch zwischendurch. Gertrud Neidhardt aus Offingen feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag.