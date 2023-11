Autofahrerin übersieht Radlerin in Offingen

Mit leichten Verletzungen ist eine Radfahrerin nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 17-Jährige wurde von einem Auto angefahren.

Eine 17-jährige Jugendliche war am Dienstagabend kurz vor 17 Uhr mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Sie benutzte dabei den markierten Schutzstreifen für Radfahrer. Laut Polizeiangaben wollte eine Autofahrerin vom Straßenrand aus einer Parklücke ausparken. Dabei missachtete sie den Vorrang der von hinten kommenden Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radlerin stürzte, verletzte sich am Becken und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde an der linken vorderen Stoßstange leicht beschädigt. Warum die Autofahrerin die Radfahrerin übersehen hat, wird nun ermittelt. (AZ)