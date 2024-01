Offingen

vor 33 Min.

Bagger brennt am Bahnhof Neuoffingen

Die Feuerwehren mussten zu einem Brand am Donnerstagabend ausrücken.

Ein Lokführer bemerkt, dass ein Bagger am Verladebahnhof in Flammen steht. Die Feuerwehren sind schnell am Einsatzort. Führerhaus und Elektrik brennen komplett aus.

Ein 58-jähriger Lokführer hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bemerkt, dass auf dem Verladebahnhof Neuoffingen ein dort abgestellter Bagger zu brennen anfing. Die alarmierten Feuerwehren aus Offingen, Schnuttenbach und Burgau waren laut Polizeibericht sehr rasch an der Brandörtlichkeit und konnten ein vollständiges Abbrennen des Baggers verhindern. Das Führerhaus und die Elektrik des Zweiwege-Baggers brannte jedoch aus, so die Beamten der Burgauer Polizei. Ursache des Brands war ein möglicher technischer Defekt Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an der Elektrik des Baggers ausgegangen. Auch die Feuerwehrinspektion des Landkreis Günzburg und ein Rettungswagen des BRK waren vor Ort. (AZ)

