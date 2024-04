Der Offinger Jahresspiegel wird weiter in alle Welt verschickt

Die Broschüre informiert ehemalige, wie auch in Offingen lebende Bürgerinnen und Bürger über das Geschehen im Vorjahr. Was sich nach 26 Jahren verändert hat.

Seit 1997 gibt es den Offinger Jahresspiegel. Einmal jährlich erscheint die Broschüre und fasst das Jahresgeschehen in der Marktgemeinde zusammen. Sie ist nicht nur für die dort lebenden Menschen bestimmt, sondern vor allem auch für die ehemaligen Offingerinnen und Offinger, Schnuttenbacherinnen und Schnuttenbacher, die fortgezogen sind. Jedes Jahr werden mehr als 300 Exemplare in die ganze Welt versandt.

Der Offinger Jahresspiegel habe sich in den knapp drei Jahrzehnten fest in der Marktgemeinde etabliert und sei bei den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem bei den Menschen, die nicht mehr dort lebten, äußerst beliebt, erklärt Offingens Bürgermeister Thomas Wörz. "Das war auch die Idee unseres damaligen Kultur- und Sportausschusses: nämlich auch diesem Personenkreis ein kleines Stück Heimat näher zu bringen. Robert Hieber hat dies ehrenamtlich über 26 Jahre hinweg hervorragend umgesetzt."

Für das Jahr 2022 erschien sein letzter Jahresspiegel. Gesundheitliche Gründe hatten Offingens früheren Zweiten Bürgermeister veranlasst, nicht mehr weiterzumachen. Klar war, und so hatte es auch der Marktgemeinderat im vergangenen Jahr gesehen: Den Offinger Jahresspiegel muss es weiterhin geben. Unter der Federführung von Bürgermeister Thomas Wörz bildete sich ein kleines Redaktionsteam, dem auch Kulturreferentin und Grafikerin Sabine Nemetz angehört. Fest stand auch: Die Grundidee muss die gleiche bleiben: eine Zusammenfassung des vergangenen Jahres, angefangen von politischen Entscheidungen im Marktgemeinderat und gesellschaftlichen Ereignissen, Interessantem aus dem Vereinsleben oder von Unternehmen in der Marktgemeinde bis hin zu einem Blick in die Nachbargemeinden.

Jahresspiegel wird mit Biofarben gedruckt

Etwas aber hat sich dennoch geändert: "Der Offinger Jahresspiegel ist vom Layout ein bisschen moderner geworden", erklärt Wörz. Und etwas später als gewohnt sei er ebenfalls erschienen. Das habe an ein paar Anlaufschwierigkeiten gelegen. "Ein wichtiger Aspekt waren für uns auch die Nachhaltigkeit und der Umweltgedanke", fügt Kulturreferentin Sabine Nemetz hinzu. "Der Jahresspiegel ist mit Biofarben und CO 2 -neutral gedruckt." Sogar ein Bildrätsel gibt es, bei dem es fünf CDs des Offinger Musikvereins Lyra zu gewinnen gibt.

Vor kurzem wurden durch die Druckerei aus Burgau insgesamt 1500 Exemplare im Offinger Rathaus angeliefert, inzwischen wurde bereits begonnen, die ersten zu versenden. Nicht nur an Orte in Deutschland oder in Europa, sondern auf allen Kontinenten. Unter anderem gehen allein zwölf in die USA, etliche nach Australien und auch Thailand steht auf der Liste. Alle anderen Jahresspiegel liegen kostenlos im Bürgerbüro des Offinger Rathauses aus. Und wie sieht das für das Jahr 2024 aus? "Wir haben die ersten Themen für den nächsten Offinger Jahresspiegel bereits im Hinterkopf", verrät Offingens Bürgermeister.

