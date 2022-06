Einbrecher stehlen viel Geld aus Friseursalon in Offingen

Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Einbruchs in einem Friseursalon in Offingen. Der Täter machte Beute im vierstelligen Bereich.

Einen vierstelligen Betrag erbeutete ein unbekannter Einbrecher, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Friseurladen in der Marktstraße einstieg. Laut Polizeiangaben verschaffte sich der Täter zunächst Zugang über die Eingangstüre und entwendete aus der Kasse Bargeld in Höhe von 195 Euro. Weitere 900 Euro stahl er aus der Kasse der im Laden befindlichen Lotto-Annahmestelle.

Kunden bemerken Schaden an der Türe des Friseursalons in Offingen

Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen anhand der beschädigten Eingangstüre durch die ersten Kunden bemerkt. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)