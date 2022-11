Offingen

vor 51 Min.

Krimikomödie: Wenn die Kröten durch Schnuttenbach wandern

Plus Wie ein Holiday-Resort beim Grautümpel und ein ermordeter Bürgermeister bei der Schnuttenbacher Heubodenbühne für Aufruhr sorgen.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Alles Kröten oder was? Aber sicher doch. Genauer gesagt: Es geht um die vom Aussterben bedrohte und sich ausschließlich am Schnuttenbacher Grautümpel paarende kaukasische Warzbuckelkröte. Die soll nämlich einem Holiday-Adventure-Resort weichen. „Krötenwanderung“, so heißt die Krimikomödie von Andreas Wening der Schnuttenbacher Heubodenbühne. Kein „Schenkelklatscherstück“, wie Regisseur Otto Schmid betont, dafür aber gespickt mit amüsanten und hintergründigen Szenen, die es in sich haben. Und mit Darstellerinnen und Darstellern, die nicht nur ihre Rollen spielen, sondern mit diesen geradezu verwachsen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen