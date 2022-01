Mann schneidet aus Ärger die Sträucher seines Nachbarn in Offingen

Ohne zu fragen, stutzt ein 75-Jähriger die Sträucher im Garten seines Nachbarn in Offingen – weil ihn die Zweige stören. Für diesen Übermut kassiert er zwei Anzeigen.

Ärger darüber, dass Zweige und Laub vom Baum des Nachbarn in seinen eigenen Garten fielen, hat einen 75-Jährigen in Offingen dazu gebracht, die Sträucher seines Nachbarn kurzerhand selbst zu stutzen. Das berichtet die Polizei Burgau.

Für das Stutzen der Äste bekommt der Mann aus Offingen zwei Anzeigen

Dazu ging der Mann am Sonntagmorgen unberechtigterweise auf das Nachbargrundstück und sägte ohne Erlaubnis an drei Sträuchern die Äste in einer Höhe von etwa eineinhalb Metern ab. Für diese spontane Aktion wurde er allerdings vom Geschädigten wegen Hausfriedensbruches und Sachbeschädigung angezeigt. (AZ)