"Organisatorin einer großen Familie" wird 90 Jahre alt

Plus Sieben Kinder, zwölf Enkel und bald zehn Urenkel. Gabriele Ziegler aus Harthausen ist selten allein. Heute feiert sie ihren 90. Geburtstag.

Von Peter Wieser

Zählt man die Familienmitglieder zusammen, dann ist das einiges: Gabriele Ziegler hat sieben Kinder, zwölf Enkel und acht Urenkel, von denen es bald zehn sein werden. Heute feiert die Harthauserin ihren 90. Geburtstag.

Gebürtige in Harthausen ist die Jubilarin jedoch nicht. Sie stammt aus Ried bei Behlingen, ging dort zur Schule und wuchs auch dort auf. Gabriele Ziegler erzählt von einer Tante, die eine Gastwirtschaft führte, und bei der sie in jungen Jahren immer mitgeholfen hatte. „Ich war Mädchen für alles“, verrät sie. Das Hauswirtschaftliche war für Gabriele Ziegler damit kein Fremdwort, was sicherlich auch ein Grund war, dass sie später drei Jahre lang bei der Familie von Riedheim in Harthausen als Zimmermädchen arbeitete. In Harthausen lernte sie auch ihren Ehemann Franz kennen. Während dieser zunächst als Maurer, dann als Kraftfahrer und später bei der Deutschen Bundesbahn arbeitete, versorgte sie das 1968 gemeinsam gebaute Haus und die sieben Kinder. „Ich war die Organisatorin einer großen Familie“, fährt die siebenfache Mutter lachend fort, fügt gleichzeitig aber auch hinzu: „Mein Mann und ich, wir hatten eine sehr glückliche Ehe.“ Sie habe früher auch gerne gemalt, zumeist Bleistiftzeichnungen seien es gewesen, aber auch mit Farbe und so wie es die Zeit hergegeben habe. Oft habe sie schöne Landschaften festgehalten oder irgendetwas aus der Natur oder aus der Umgebung.

