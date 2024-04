Wer hat das Haus in Offingen mit Eiern beworfen?

Die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen für einen Vorfall in Offingen. Im Graspoint haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben.

Einen ganz schlechten Scherz erlaubten sich unbekannte Täter in Offingen. Wie die Polizei aus Burgau mitteilt, bewarf ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen die Fassade eines Einfamilienhauses im Graspoint in Offingen mit Eiern und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Die Eier konnten nicht wieder rückstandslos entfernt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)