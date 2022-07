Offingen

Zwei Einbrüche in der Schnuttenbacher Straße in Offingen

Gleich zweimal wurde am Wochenende in Gebäude in der Schnuttenbacher Straße in Offingen eingebrochen. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld.

Zwei Einbrüche ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Offingen. Im Zeitraum von Samstag bis zum Montagmorgen drangen unbekannte Personen in das Büro eines Autoverwerters in der Schnuttenbacher Straße ein. Sie durchsuchten Schreibtische und entwendeten eine Stahlkassette mit Bargeld. Die Höhe des Beuteschadens steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wahrscheinlich die gleichen Täterinnen oder Täter hebelten ein Fenster einer Firma für Naturheilkunde in der Schnuttenbacher Straße auf. Sie entwendeten ebenfalls eine Geldkassette. Der Beuteschaden ist auch hier noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise zu beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

