Opferstetten

vor 10 Min.

Geht es der Pute im Landkreis Günzburg bald an den Kragen?

Plus Die Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir für die Putenhaltung berühren auch die Region. Das zeigt ein Ortstermin in Opferstetten.

Von Josef Wiedemann

Cem Özdemir will die Tierhaltung in Deutschland reduzieren. Entsprechende Pläne des Bundeslandwirtschaftsministers lösen bei der Putenhaltung große Sorgen aus, da deutliche Preissteigerungen und neue Importe aus Polen und Brasilien mit deren niedrigeren Tierwohlstandards die Folge wären. Die Redaktion hat sich dazu mit dem einzigen Putenmäster im Landkreis Günzburg, Andreas Keller, und dem Präsidenten des Bayerischen Bauernverbands in Schwaben, Stephan Bissinger ( Ichenhausen), unterhalten.

