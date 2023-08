Frauen dominieren beim Turnier des RFV Jettingen im Dressur-Viereck

Plus Nicola Sophie Gebhard ist die Siegerin der Dressurtage beim RFV Jettingen. Am 12./13. August bieten auf der dortigen Anlage die Springreiter eine große Show.

Nicola Sophie Gebhard (RCTG Oberelchingen) und Jayda sind die großen Sieger des ersten Teils der Jettinger Reitertage, die den Dressur-Spezialisten vorbehalten waren. Die beiden gewannen am 5. und am 6. August die jeweils anspruchsvollsten Prüfungen, eine Dressur der Klasse M** und eine Dressur der Klasse S*. Das erfolgreichste Paar aus der Region bildeten bei diesem Dressur-Turnier Brigitte Schnödt (RFV Günzburg) und Feliciano.

Zum ersten Mal überhaupt hatten die Turnierverantwortlichen um den RFV-Vorsitzenden Anton Vogel eine Dressur der schweren Klasse ausgerichtet. Passend dazu durften sich die Gastgeber über einen regen Zuschauerzuspruch freuen.